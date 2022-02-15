مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة اختناقاً بالإسماعيلية فجر اليوم

في مصر، لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأُصيب أبواهما بالاختناق، من جرّاء حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد (3 سنوات)، وفهد جاسر السيد (4 سنوات) وآثار جاسر السيد (6 أشهر)، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى (28 عاماً) والأب محمود جمال علي (25 عاماً).