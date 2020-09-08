"صحة جدة": إحالة ممارس صحي للجنة المختصة لمعاقبته

﻿صدر منه تصرف غير لائق مع إحدى الممرضات

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أنها ضبطت ممارسًا صحيًّا بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بعد صدور تصرُّف غير لائق منه مع إحدى الممرضات.

وأشار بيان لـ"صحة جدة" عبر حسابها على "تويتر" إلى أنه إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، فإن "الصحة" توضح استكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 11:06 PM

﻿صدر منه تصرف غير لائق مع إحدى الممرضات

"صحة جدة": إحالة ممارس صحي للجنة المختصة لمعاقبته

عبدالله الراجحي

جدة

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أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أنها ضبطت ممارسًا صحيًّا بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بعد صدور تصرُّف غير لائق منه مع إحدى الممرضات.

وأشار بيان لـ"صحة جدة" عبر حسابها على "تويتر" إلى أنه إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، فإن "الصحة" توضح استكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

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