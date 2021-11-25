الكويت تُجدد الدعوة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

أكدت حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية

جددت دولة الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؛ مما سيسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، يوم أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد مندوب الكويت الدائم، حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار، محذرًا من خطر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، التي تشكّل تحديًا للسلم والأمن الدوليين.

وتَعَهد العتيبي بمواصلة المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس والوكالة، وتعزيز العمل الفني والمهني؛ بغية الوصول إلى تطلعات الدول الأعضاء وخاصة بما يتعلق بالترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل السلام في العالم أجمع.