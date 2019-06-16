تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك.. ماذا قال ولي العهد عنهما؟

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تسعى لأن تكون علاقتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا؛ وذلك انطلاقًا من دورها الرائد عربيًّا وإسلاميًّا؛ مشيرًا إلى أنه لا يتلفت للمناكفات التي تضر بمصالح المملكة والعالم الإسلامي، وما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.

وقال ولي العهد في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" ردًّا على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي أردوغان واتهامات بعض المسؤولين الأتراك للمملكة: "فيما يتعلق بتصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة؛ فالمملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص".

مضيفًا: "ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد".