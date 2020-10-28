"الأرصاد" تنبِّه "الشرقية": ضباب وتدنٍّ بالرؤية الأفقية

تستمر الحالة حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.