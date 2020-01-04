بالترجيح .. النصر يهزم التعاون ويُتوَّج بكأس السوبر

بعد مباراة انتهت إيجابية .. وحقَّق أول ألقاب الموسم

تُوِّج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه؛ وذلك بعد تغلُّبه على فريق التعاون بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الشوطَيْن الأصليَّيْن بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

المباراة:

بدأت المباراة سريعة. وفي الدقيقة الثانية هجمة نصراوية، وصلت إلى عبدالرزاق حمدالله، واجه كاسيو حارس التعاون، سددها أرضية زاحفة، أبعدها الحارس.

وكان أول ظهور للتعاون في الدقيقة الخامسة عشرة من سيدريك اميسي الذي مرت كرته بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة عشرة سجَّل التعاون هدفه الأول بعد ركلة ركنية، ضربها توامبا برأسه على يسار براد جونز.

نجح دفاع التعاون في تشتيت خطورة هجمة نصراوية في الدقيقة الثامنة والعشرين، كانت متبادلة بين سلطان الغنام وجوليانو، وصلت للأول، وتوغل، وسددها، أبعدها الدفاع.

وعند الدقيقة الثلاثين أجرى عبدالله عسيري مدرب التعاون تبديلاً بخروج توامبا المصاب، ودخول منصور المولد.

سيطر النصر على الدقائق المتبقية وسط دفاع تعاوني مُحكم.

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين كرة رأسية من عبدالرزاق حمدالله، أمسك بها كاسيو.

وبالسيناريو ذاته تهيأت هجمة نصراوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، وعند الدقيقة الواحدة والخمسين كرة عرضية من نيلدو، ضربها اميسي بقدمه، ارتطمت في القائم، رد عليها أحمد موسى بتسديدة في يد الحارس كاسيو.

وعند الدقيقة السادسة والخمسين هجمة نصراوية، مررها أحمد موسى إلى جوليانو، سددها، وارتطمت في الدفاع، وخرجت ركلة ركنية.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين أحرز عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر بعد هجمة مرتدة، واجه فيها كاسيو، ولعبها أرضية زاحفة في الشباك.

وأهدر أحمد موسى انفرادًا في الدقيقة الواحدة والسبعين بعدما واجه كاسيو، ولعبها بجوار القائم.

الدقيقتان السادسة والسبعون والسابعة والسبعون شهدتا هجمتين، الأولى للتعاون بعد تسديدة من ساندرو، ارتطمت في العارضة، والأخرى من حمدالله مرت بجوار المرمى.

حاول النصر، وأضاع عددًا من الفرص؛ لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح.

سجَّل للنصر: عبدالرزاق حمدالله، جوليانو، يحيى الشهري، عبدالفتاح آدم، مايكون، وأضاع نور الدين امرابط

سجَّل للتعاون: ساندرو مانويل، نيلدو، اميسي، هيلدون، وأضاع ماتشادو وطلال العبسي.