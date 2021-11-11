شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم

قُدّمت الرعاية الطبية له بواسطة الجهة المختصة وهو بصحة جيدة

أخمَدَ الدفاع المدني حريقًا اندلع في عمارة سكنية في تبوك، وأنقذ أحد المقيمين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: إن "مدني تبوك" أخمَدَ حريقًا في عمارة سكنية، وأنقذ مقيمًا محتجزًا، وتم تقديم الرعاية الطبية له بواسطة الجهة المختصة، وهو بصحة جيدة.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 12:30 PM

قُدّمت الرعاية الطبية له بواسطة الجهة المختصة وهو بصحة جيدة

شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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أخمَدَ الدفاع المدني حريقًا اندلع في عمارة سكنية في تبوك، وأنقذ أحد المقيمين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: إن "مدني تبوك" أخمَدَ حريقًا في عمارة سكنية، وأنقذ مقيمًا محتجزًا، وتم تقديم الرعاية الطبية له بواسطة الجهة المختصة، وهو بصحة جيدة.

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