شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف

عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمَيْن بجدة.. وتم القبض على الجاني

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.

وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مكة المكرمة شرطة مكة دهس رجل مرور وفاة رجل مرور

72

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:08 AM

عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمَيْن بجدة.. وتم القبض على الجاني

شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

45 30,033

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.

وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة شرطة مكة دهس رجل مرور وفاة رجل مرور

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020