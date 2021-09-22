الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ91

أكد أنه يتزامن مع مرور 100 عام على رعاية المؤسس لضيوف الرحمن

رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن: في حين تحتفل المملكة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، تكمل جهود بلادنا قيادةً وشعبًا ١٠٠ عام في خدمة ورعاية ضيف الرحمن؛ إذ بدأ القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بأول جهود استضافة الحجاج والمعتمرين وتأمين رعايتهم وأمنهم قبل توحيد المملكة في عام 1343هـ؛ حيث كانت أولى بعثات الحج القادمة من معظم دول العالم تصل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عهده وتحت رعايته.

وأضاف: خدمة ضيف الرحمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، شرف يحظى به قادة هذه البلاد منذ الملك المؤسس وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأردف: النقلات الكبرى التي شهدها هذا القطاع والنجاحات المتوالية له، والتي كان آخرها استضافة حج عامي "1441هـ، 1442هـ" في ظروف استثنائية؛ مما يظهر قدرات المملكة تاريخيًّا على حمل هذا الشرف الكبير بكفاءة واقتدار".

وتابع "بن غشيان" بقوله: في ذكرى اليوم الوطني نستشعر كفريق عمل عظم المسؤولية وثقة القيادة الرشيدة وتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فنجدّد العهد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لتأدية هذه المهمة الدينية والوطنية.