باحث: قناة الجزيرة منبر إعلامي داعم لنظام ملالي إيران الإرهابي

قال لـ "سبق": تاريخها مليء بإثارة الفتنة ودعم التطرف

أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الشيخ محمد بن علي العبد اللطيف أن قناة الفتنة (الجزيرة) بقطعها بثها اليوم لنقل خطبة رأس الملالي خامنئي، تثبت دعمها لنظام الملالي في طهران الذي تلطخ بدعم المليشيات الإرهابية في عدد من دول المنطقة ويواصل مهاتراته في دعم المنظمات الإرهابية الخارجة عن القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "سبق" حيث وصف العبد اللطيف نقل قناة الجزيرة لخطبة خامنئي التي ألقاها اليوم بعد ثمانية سنوات من غيابه عن منابر الجمعة ولاقت انتقاداً حاداً من القيادات العالمية بأنها أصبحت منبراً إعلامياً له، متسائلاً هل نقلت قناة الجزيرة خطبة الحرمين الشريفين، وهل نقلت خطبة الحج يوم عرفة، وهل قطعت البث لنقل الزعماء العرب.

‏

وأكد "العبد اللطيف" أن مسار قناة الجزيرة وتاريخها مليء بإثارة الفتنة ودعم التطرف والإرهاب والعقلاء يعلمون أن شعارها وهدفها لا للأمن والاستقرار في البلاد العربية والإسلامية ونعم لخدمة ملالي إيران وعملائها.

وكان نشطاء ومغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد وصفوا اهتمام الجزيرة بخطبة خامنئي فصلاً جديداً من فصول "شق الصف العربي" من جانب الدوحة، مضيفين أن القناة بعد نقلها لخطبة خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، أصبحت منصة لاختراق العالم العربي.