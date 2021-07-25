"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة

يحتفل الشاب عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحيم العمري، مساء اليوم الأحد، بزواجه على كريمة عمه سلمان بن عبدالرحيم العمري، بحضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظرًا للظروف الراهنة.
"سبق" تبارك لعائلة العمري وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 04:48 PM

"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يحتفل الشاب عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحيم العمري، مساء اليوم الأحد، بزواجه على كريمة عمه سلمان بن عبدالرحيم العمري، بحضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظرًا للظروف الراهنة.
"سبق" تبارك لعائلة العمري وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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