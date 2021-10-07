جازان.. حالة أمطار غزيرة ورياح تتواصل حتى 8 مساء

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وجزر فرسان).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.