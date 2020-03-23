جازان.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم مركبتين إحداهما لنقل الأموال

متحدث الهلال الأحمر: المصابون نُقلوا إلى مستشفى آل محمد بن ناصر وصبيا العام

توفي شخص وأصيب اثنان في حادث تصادم بين مركبتين؛ إحداهما مخصصة لنقل أموال على الطريق الذي يربط محافظة صبيا بجازان وباشرته الجهات الأمنية والإسعافية على الفور.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق": إن غرفة العمليات تَلَقّت صباح اليوم الاثنين عند الساعة 8:9 صباحًا، بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الذي يربط صبيا بجازان، وأن في موقع الحادث مصابين، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني بندر علواني.

وتابع: وعند وصول الفرقتين إلى موقع الحادث وُجدت ٣ حالات: حالة وفاة، وحالة حرجة، وحالة إصابتها متوسطة.. وتم تقديم الخدمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.