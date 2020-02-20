الأرصاد تنبّه: أمطار على جازان تستمر حتى 9 مساء

الدفاع المدني دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٩ مساء، بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.