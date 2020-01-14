انخفاض للحرارة في الساعات القادمة على الرياض.. 4 مئوية ليلًا

تكون في حائل حول الصفر ويتراجع تأثير الكتلة الباردة عن الطائف

يُتوقع أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة على مختلف مناطق المملكة حتى يوم الخميس على أقل تقدير، وستشهد العاصمة الرياض انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية ليلًا.

وبحسب آخر التوقعات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب الإقليمي، يُتوقع أن تشهد العاصمة ليالي شديدة البرودة؛ حيث تسجل العاصمة الرياض -بمشيئة الله- ليلة الأربعاء 4 درجات مئوية فقط، وبالتالي تكون الأجواء قارسة البرودة في ساعات الليل، أما نهارًا فتكون درجة الحرارة العظمى في حدود 18 درجة مئوية.

أما في حائل التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالكتلة الباردة، فيتوقع أن تبقى درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير؛ خاصة في ساعات الليل، وتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي، ليلة الأربعاء؛ وبالتالي فإن الطقس سيكون قارس البرودة، وتكون درجات الحرارة نهارًا ما بين 16 إلى 13 درجة مئوية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله.

ويتوقع أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الباردة عن الطائف، وترتفع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وتكون درجات الحرارة العظمى في أوائل العشرينيات مئوية؛ فيما تكون الصغرى ما بين الـ10 إلى 12 درجة مئوية.