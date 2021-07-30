"الحازمي" عريسًا في صبيا

احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس.

وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة.

"سبق" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:47 PM

"الحازمي" عريسًا في صبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس.

وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة.

"سبق" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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