"الحازمي" عريسًا في صبيا

احتفل الوليد بن علي عبدالفتاح الحازمي بزواجه في محافظة صبيا أمس.



وقد أُقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات والاحترازات كافة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا للعريس التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسعادة.



"سبق" تبارك للعريس "الوليد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.