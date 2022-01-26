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بعد يوم من تحذير مماثل لأمريكا

بريطانيا تلوح بمعاقبة "بوتين" شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا

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لم تستبعد وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم "الأربعاء"، أن ترفض بلادها عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا غزت روسيا أوكرانيا؛ بحسب ما أوردت "رويترز".



ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة على "بوتين"، قالت "تراس" لتلفزيون "سكاي نيوز": "لا نستبعد أي شيء"، وذلك أسوة بأمريكا التي هددت بفرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصياً.



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس: "إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً أمر ممكن، في حال إقدامه على غزو أوكرانيا".