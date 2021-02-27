"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.