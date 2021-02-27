"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 فبراير 2021، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377061 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 320 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368011 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6488 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 475 حالة.