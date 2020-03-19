دراسة: نوع واحد من المرضى فقط عُرضة لـ"الحالات الشديدة من كورونا"

تساعد الأطباء على تحديد من يدخلون العناية الفائقة

أظهرت دراسة تحليلية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض تُسبب ضيق التنفس أو مشاكل في الرئتين، تزيد لديهم مخاطر الإصابة بحالات حادة من عدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد).

وحسب وكالة "رويترز"، وجدت الدراسة التي نُشرت يوم الأربعاء، أن ضيق التنفس هو العرض الوحيد لكوفيد-19 الذي يرتبط بشكل كبير بالحالات الشديدة وباحتياج المرضى إلى دخول وحدات العناية الفائقة.

وتشير النتائج، التي نُشرت على موقع (ميد أركايف) للدراسات العلمية، إلى أن خطر حدوث مضاعفات إضافية لدى المصابين بكوفيد-19 لا يرتبط بجميع الحالات الصحية الأخرى.

ووجدت الدراسة أن الحالة المعروفة باسم الانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض يسبب مشاكل في التنفس على الأمد الطويل؛ هي أكبر عامل من عوامل خطر الإصابة بحالة حادة من كوفيد-19 بين المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

وقال فاجيش جاين من معهد الصحة العالمية بكلية لندن الجامعية، الذي شارك في قيادة فريق البحث: إن من المتوقع أن تساعد النتائج في توجيه مسؤولي الصحة العامة والأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحالات حادة من كوفيد-19.

وتَسبب الفيروس الجديد في تفشي وباء حول العالم؛ حيث أصيب أكثر من 200 ألف شخص؛ فضلًا عن 8500 حالة وفاة.