لردع الخصوم.. أمريكا تنشر سلاحاً نووياً ينطلق من الغواصات

له نفس القوة التفجيرية لقنبلة هيروشيما

نشرت البحرية الأمريكية سلاحاً نووياً منخفض القوة ينطلق من الغواصات، وهو شيء ترى أنه ضروري لردع الخصوم، حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأفاد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود في بيان أمس، بأن هذه القدرة التكميلية تعزز الردع وتوفر للولايات المتحدة سلاحاً استراتيجياً سريعاً منخفض القوة وأكثر قدرة على البقاء.

وأضاف أن هذا السلاح يدعم التزام واشنطن بتوسيع نطاق الردع، ويُظهر للخصوم المحتملين أنه لا ميزة من وراء النشر النووي المحدود؛ لأن بوسع الولايات المتحدة بسهولة أن تردّ بثقة وحسم على أي تهديد.

وللأسلحة النووية منخفضة القوة آثار مدمرة رغم أن قوتها أقل من 20 كيلوطناً، وكانت للقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما في أغسطس 1945 نفس القوة التفجيرية تقريباً.

ودعت وثيقة أصدرها "البنتاجون" عام 2018 الجيش إلى توسيع قدراته النووية المنخفضة القوة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستجري تعديلاً على عدد محدود من الرؤوس الحربية الموضوعة على صواريخ باليستية تنطلق من الغواصات بخيارات منخفضة القوة.