القصيم.. أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل بها.. ومن خلال 18 عيادة موزعة في المنطقة

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، أكثر من 25 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 18 عيادة موزعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:06 AM

منذ بدء العمل بها.. ومن خلال 18 عيادة موزعة في المنطقة

القصيم.. أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القصيم

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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، أكثر من 25 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 18 عيادة موزعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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