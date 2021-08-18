بينها الرياض.. "الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة بعدة مناطق الأسبوع المقبل

الحالة تشمل جازان ونجران وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه من المتوقّع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع القادم على مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وقال المركز: ولا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:46 PM

الحالة تشمل جازان ونجران وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة

بينها الرياض.. "الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة بعدة مناطق الأسبوع المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه من المتوقّع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع القادم على مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وقال المركز: ولا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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