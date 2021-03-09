واشنطن تمنح الراغبين بدخول البلاد فرصة جديدة بعد رفضهم في "عهد ترامب"

قالت: الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم تقديم التماس دون الحاجة لإعادة التقديم

قالت الخارجية الأمريكية إن من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتم رفض طلباتهم؛ بسبب قرار ترامب يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.



وأضاف: "أما الذين تم رفض طلباتهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، فيمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم، دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية".



وأول يوم له في السلطة ألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب الذي سُمي بحظر دخول المسلمين في 20 يناير، واصفا هذا القرار بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي" وفق رويترز .



وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.



وقامت إدارة ترامب لاحقا بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر. وفي الفترة الأخيرة من رئاسته ضمت القائمة ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.