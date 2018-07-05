تبوك.. مصرع طفلتين وإصابة ثالثة وامرأة في حريق بمنزل شعبي

تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر

لقيت اليوم طفلتان مصرعهما وأصيبت امرأة وطفلة بتبوك إثر حريق اندلع بمنزل شعبي.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن مدني تبوك باشر اليوم حريقاً في منزل شعبي مما تسبب باحتجاز أربعة أشخاص (٣ أطفال وامرأة)، ونتج عن الحادث وفاة طفلتين وإصابة امرأة وطفلة، وتم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.