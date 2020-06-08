إنهاء تكليف رؤساء 4 بلديات في جازان

مصادر تكشف انتدابهم لبلديات أخرى

كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار أمين أمانة منطقة جازان بإنهاء تكليف رؤساء أربع بلديات في منطقة جازان وانتدابهم للعمل في بلديات أخرى، عقب تقاعد رئيس بلدية صبيا الحالي.

وقالت المصادر: تم إنهاء تكليف رئيس بلدية صامطة، وتم انتدابه إلى صبيا وإنهاء تكليف رئيس بلدية الأحد وانتدابه إلى صامطة وإنهاء رئيس بلدية الطوال وانتدابه إلى أحد المسارحة.

وأضافت: تم إنهاء تكليف رئيس بلدية قوز الجعافرة وانتدابه إلى بلدية الطوال.