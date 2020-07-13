رسميًّا.. رفع الحظر عن مشاركة "مانشستر سيتي" في دوري أبطال أوروبا

النادي الإنجليزي يرحّب بالقرار ويعتبر صدوره دليلًا على صحة موقفه

رحّب نادي "مانشستر سيتي" بقرار محكمة التحكيم الرياضية، برفع عقوبة المنع من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عنه؛ مشيرًا إلى أن القرار يؤكد صحة موقف النادي والأدلة التي قدّمها لرد الادعاءات التي وُجهت إليه.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية، الاثنين، رفع عقوبة حرمان فريق "مانشستر سيتي" الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

وجاء حكم المحكمة الرياضية ليُسقط قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) المتمثل في حرمان النادي من المشاركة أوروبيًّا خلال الموسمين المقبلين، بداعي خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي: "قرار الكأس هو رفع عقوبة الاستبعاد من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية".

وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة نظرت الطعن المقدم من السيتي، ضد قرار غرفة فض المنازعات باليويفا الصادر في 14 فبراير الماضي، بخرق لوائح اللعب المالي النظيف لليويفا، ومن ثم الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين وتغريم النادي 30 مليون يورو.

كما جاء في حيثيات قرار الكأس، أن الانتهاكات المزعومة التي تم توجيهها للسيتي، لم تكن على أسس سليمة ولم يحدد وقت لحدوثها.

وتَضَمّن القرار أن التحقيقات ارتأت عدم وجود حاجة لفرض عقوبة إيقاف عن المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية.