"ماليزي" يشتري أقدم تغريدة على "تويتر" بنحو 3 ملايين دولار

تتضمن 6 كلمات.. وعمرها قرابة 15 سنة

باع الرئيس التنفذي لشركة "تويتر" جاك دورسي اليوم الاثنين أول تغريدة له في تاريخ منصة التواصل في شكل رمز غير قابل للاستبدال (إن إف تي)، مقابل ما يزيد على 2.9 مليون دولار.

وتغريدة "دورسي" التي قيل فيها: "فقط أقوم بضبط الإعدادات الخاصة بي" هي أول تغريدة له، والأولى عبر المنصة، وكتبها في 21 مارس (آذار) عام 2006.

وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سي نت" كاميرون حجازي أن التغريدة اشتُريت باستخدام العملة المشفرة "إثير" مقابل ما يعادل 2.915.835 دولارًا في وقت البيع، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن المشتري هو شخص مقيم في ماليزيا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات "بلوك شين"، تدعى "بريدج أوراكل". ومن المقرر أن يحصل دورسي على 95 في المئة من عائدات البيع، بينما تتلقى "سينت" 5 في المئة.

والرمز غير القابل للاستبدال (إن إف تي) هو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير حتى الآن في عام 2021. ولكل رمز توقيع رقمي خاص به، يعتمد على تقنية "بلوك شين"؛ ما يسمح لأي شخص بالتحقق من أصالة الأصل وملكيته.