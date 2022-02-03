الأرصاد: أتربة مثارة ونشاط في الرياح على حائل ومحافظاتها

مع تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 11:24 AM

مع تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

الأرصاد: أتربة مثارة ونشاط في الرياح على حائل ومحافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى 8 مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد

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