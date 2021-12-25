بالفيديو.. هكذا تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز

تعتمد تشكيلاً دائرياً يحتوي على 10 علب تخرج رذاذاً يمتزج في تكوينات

طور علماء في اليابان نموذجاً أولياً لجهاز تلفاز "قابل للعق"؛ حيث يمكن للتلفاز الجديد تقليد مجموعة كبيرة من "الأطعمة" باستخدام مزيج من عشر نكهات مختلفة.



وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي لـ"رويترز": التكنولوجيا يمكن استخدامها "لتنزيل" الطعام من المطاعم.



وأضاف: تبلغ تكلفة إنتاج "TTTV" "تذوق التلفاز" حوالي 875 دولارًا.



ويعتمد الجهاز على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين. وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تليفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.



وأردف "مياشيتا": في زمن كوفيد-19 يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي، وتفاعلهم معه.



وتابع: الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل.



جدير بالذكر أن "مياشيتا" يعمل مع فريق يتألف من حوالي 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراء.



وأشار إلى أنه بنى النموذج الأول من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100 ألف ين ياباني.



وأجرى محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ، التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا، أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

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