سلطنة عمان: 116,152 إجمالي إصابات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.
حصيلة المتعافين بلغت 106,195 والوفيات 1256
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.