مهرجان "فرحة وطن" بجدة يواصل أعماله حتى شعبان المقبل

تنفذه جمعية مراكز الأحياء لتعزيز الولاء والانتماء بين القيادة والشعب

تواصل جمعية مراكز الأحياء بجدة تنفيذ مهرجان "فرحة وطن"، والذي تهدف من خلال فعالياته إلى تعزيز الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة والشعب من خلال مظاهر احتفالية وطنية وترفيهية تنظمها الجمعية يومياً بجوار عزيز مول حتى نهاية شعبان المقبل بإذن الله، بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بمحافظة جدة. ويشارك في فعالياته محافظة جدة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومرور محافظة جدة، وشرطة جدة، وغرفة جدة.

وقال الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور عبدالله الغامدي، إن المهرجان يستهدف مليون زائر أكثر من 70 أسرة منتجة، ويقدم من خلاله أكثر من 30 مبادرة اجتماعية، وتتواجد فيه خمس شركات ذات المسؤولية المجتمعية، و8 جمعيات خيرية ذات النفع العام، ويشرف على تنظيمه قرابة 30 فريقاً تطوعياً وأكثر من 12 فريقاً فنياً متخصصاً على مدار الساعة.

وأضاف "الغامدي" أن المهرجان الذي يفتح أبوابه للمواطنين والمقيمين والسواح يشتمل على عدة أقسام منها: خيمة المسرح، العروض والمسارح، الترفيه والألعاب، المطاعم والمأكولات، الأسر المنتجة، المبادرات المجتمعية، حديقة الحيوان، المدينة الترفيهية وخيمة التسوق.

وفيما يخص الفعاليات التي تقدم للمجتمع، أكد "الغامدي" أن المهرجان يواصل تقديم منصات عرض خاصة بالجمعيات الخيرية، كما خصص مبلغاً من ريع المهرجان لصالح مراكز الأحياء في مدينة جدة، بالإضافة إلى تقديم منصات عرض مجانية للجهات الرسمية الحكومية، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات.

يشار إلى أن المهرجان يقدم العديد من الجوائز اليومية للحضور، حيث رصدت اللجنة المنظمة سيارتين يتم السحب عليهما طيلة أيام المهرجان، وأدوات كهربائية منزلية وأخرى إلكترونية وأطقم ذهب وتذاكر سفر، بالإضافة لتنظيم رحلات مجانية للعمرة وتقديم الدعوات للإقامة في الفنادق الفاخرة في منطقة مكة المكرمة.