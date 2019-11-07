الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد
تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدة الحماية الاجتماعية الجهات الامنية

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:15 PM

الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد
تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدة الحماية الاجتماعية الجهات الامنية

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