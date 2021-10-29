بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443 11:48 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.

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