بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.