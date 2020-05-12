أسعار النفط ترتفع ..ومزيج برنت يتجاوز الـ 30 دولارًا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 8.12%

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت مصادر في "أوبك+" عن أن دول المجموعة تخطط لمواصلة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد يونيو 2020.

وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 8.12% إلى 26.10 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.4% إلى 30.34 دولار للبرميل، وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعدما قالت أربعة مصادر في "أوبك+" اليوم: إن دول المجموعة يريدون الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًّا إلى ما بعد يونيو المقبل.

وذلك لدعم الأسعار والطلب على الخام، اللذين تضررًا بشدة من جائحة فيروس كورونا.

ووفق رويترز بموجب الاتفاق الذي أبرمته دول المجموعة في 12 أبريل الماضي، يتوجب خفض الإنتاج شهري مايو ويونيو من العام الجاري بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًّا، وهو خفض قياسي.

على أن تقوم دول المجموعة بتقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي بعد يونيو الماضي، لكن مصدرًا في "أوبك+" ذكر أن دول المجموعة تبحث تمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميًّا).