حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133

عدد الإصابات بلغ 240.660

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.



ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.



وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.





