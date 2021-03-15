22 مارس.. بدء فعاليات "قمة العرب للطيران 8" حضوريًا في هذه المدينة

استضافتها دول عربية

تقرر تدشين فعاليات "قمة العرب للطيران 2021"، وهي أبرز الفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران في الوطن العربي، وتقام تحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد" وتحديدًا يوم 22 مارس 2021 في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع القمة في نسختها الثامنة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على القطاع إضافة إلى الطريق نحو التعافي وبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً للقطاع.

وقد تم عقد الدورات السابقة في بلدان عربية مختلفة، وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة العام 2021 بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"أكاديمية ألفا للطيران" وغيرهم.

تمثل هذه المبادرة صوتاً جامعاً لقطاع الطيران العربي وتجسد القوة الإيجابية التي تدفع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي نحو آفاق جديدة.

وتحمل القمة رسالة مفادها تحسين أوضاع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي عبر إطلاق الحوارات البناءة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتحظى "قمة العرب للطيران" بإشادة واسعة باعتبارها الملتقى الأمثل للقطاعات الرئيسية الثلاثة المؤثرة في مجال الطيران والسياحة، وهي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الإعلامي.

وتمثل القمة مبادرة سنوية متخصصة بالقطاع تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص التي تدفع عجلة النمو والتطور المتواصل لقطاع الطيران والسياحة العربي.