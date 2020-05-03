ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش"

كما نقلت الجهات المختصة 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية

فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.



