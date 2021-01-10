حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية منطقة عسير

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 02:21 PM

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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