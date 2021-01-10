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قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.