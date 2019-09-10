الراميان بن علي والعتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا

تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .

ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .

من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.