"شؤون الحرمين" تجهز التوسعة الثالثة لاستقبال المصلين

تشكّل مساحاتها إضافة مهمة لاحتوائها أعدادًا كبيرة للمصليات

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التوسعة لاستقبال المصلين بالتوسعة السعودية الثالثة؛ حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم؛ نظرًا لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.



وتشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تسهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.



وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونياً ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصرياً، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آلياً.



وأوضح "المسعودي" أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة؛ مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.