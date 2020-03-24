"طويق التطوعي" يبدأ البحث عن مفقود الرياض بحوطة بني تميم

في العقد السابع من عمره خرج من منزله بالرياض أمس لمنطقة صحراوية

بدأ فريق طويق التطوعي للإنقاذ، المشاركة في البحث عن مواطن في العقد السابع من عمره تَغَيّب عن ذويه في مدينة الرياض بعد توجّه لمنطقة صحراوية شرق محافظة حوطة بني تميم.

وتفصيلًا، استنفرت الجهات الأمنية بمحافظة حوطة بني تميم بمتابعة من مدير الشرطة الرائد عبدالوهاب آل مغيرة والدفاع المدني، جهودها بمشاركة فريق طويق التطوعي للإنقاذ وعدد من الفِرَق التطوعية الأخرى للبحث عن سبعيني خرج من منزله بمدينة الرياض أمس وهو يستقل سيارة نوع "جيب تويوتا"، وتَوَجه إلى منطقة صحراوية جنوب شرق محافظة حوطة بني تميم، ولا يزال البحث عنه مستمرًّا.