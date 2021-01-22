بالصور .. الأمانة تواصل إزالة مخيمات عشوائية مخالفة شمال الطائف

لمعارضتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شمال الفرعية" جهودها في إزالة المخيمات العشوائية وغير النظامية الواقعة ضمن نطاقها الإداري شمال المحافظة.



وكانت الأمانة قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في أعداد المخيمات العشوائية بالمحافظة، وبالأخص في شمالها، وما ينتج عنها من تجمعات تتعارض مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ولعدم وجود تصاريح نظامية تخول إقامة مثل هذه الأنشطة.



وتم التنسيق مع الجهات المختصة، والانتقال إلى الموقع، وإزالة عدد من المخيمات العشوائية شمال المحافظة، وأخضعت الموقع للمتابعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة.