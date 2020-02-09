أمير الجوف يقف على مشاريع "الإسكان" في القريات

اطلع على مراحل العمل ونسب الإنجاز

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم، على مخطط مشارف القريات التابع لوزارة الإسكان بمحافظة القريات؛ حيث اطلع على مراحل العمل ونسب الإنجاز فيه.



واستمع أمير منطقة الجوف من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف، فهيد بن مطلق الشمري، لشرح عن المخطط مشروع أعمال البنية التحتية؛ إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه 70%، ويشتمل على 964 قطعة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1199950م2.



ويتكون المشروع من 25 حديقة و6 مدارس وجامع وأربعة مساجد ومركز صحي، ومركزين تجاريين، ومحطة كهرباء، ومحطة مياه، و17 موقفًا للسيارات، وجمعيتين استهلاكيتين، ومحطة صرف صحي، وأربع روضات أطفال.



ونوّه أمير منطقة الجوف بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية التنسيق التام بين الجهات الخدمية لإتمام الخدمات لمشاريع وزارة الإسكان بأسرع وقت ممكن.



رافقه في الجولة: وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.