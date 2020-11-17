"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والشرقية ومكة

يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الحدود الشمالية والقصيم والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الشرقية، مكة المكرّمة)، في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍِ من مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.