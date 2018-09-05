"الصبحي" يوجِّه برفع جاهزية المواقع الصحية بالمدينة من جراء احتمال تقلُّبات الطقس المفاجئة

حسب التنبيهات الواردة.. والتوجيه بتخصيص فِرق الصيانة للتدخل في الحالات الطارئة

وجَّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، جميع المواقع الصحية التابعة لصحة المنطقة برفع الجاهزية التامة من جراء احتمالية تقلبات الطقس المفاجئة، حسب التنبيهات الواردة والتوجيه للقيادات الصحية بالمنطقة بالتواصل مع مركز العمليات بالمديرية لحالات الطوارئ، وتخصيص فِرق الصيانة للتدخل في الحالات الطارئة.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت أن توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة تشير- بمشيئة الله تعالى - إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

وتستهدف الأمطار الرعدية مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها) والمدينة المنورة، وتمتد إلى مرتفعات تبوك. ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى السواحل منها بأمطار متفرقة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالبت الهيئة الجميع بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.