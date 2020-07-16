بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

خلال مداهمتها مواقع للباعة الجائلين.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

صادرت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة -وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة- ما يقرب من أربعة أطنان ونصف من الخضَر والفاكهة؛ وذلك خلال مداهمتها مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة، وحي العمارية وباب مكة وباب شريف.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إزالة 85 عربة خلال المداهمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.