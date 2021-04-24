عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من  8 ملايين

عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق السعودية

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

3

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 04:32 PM

عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق السعودية

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من  8 ملايين

ذياب الشمري

الرياض

2 2,101

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021