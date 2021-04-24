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عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق السعودية

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من 8 ملايين

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.