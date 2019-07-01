لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال

أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.



ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين.

وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال.