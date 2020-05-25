5 مدن سعودية تسجل 1828 إصابة جديدة بكورونا

الرياض 765 ومكة 416 وجدة 350 والمدينة 184 والدمام 113 حالة

سجّلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام" 1828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2235 حالة.

وتوزعت الـ1828 حالة على: الرياض 765، ومكة 416، وجدة 350، والمدينة 184، والدمام 113 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 74795 حالة، منها 28728 حالة نشطة، و384 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 45668 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 399 حالة وفاة.