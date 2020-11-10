المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "بيونتيك" و"فايزر" لتوريد لقاح كورونا

مصادر في بروكسل: المفاوضات انتهت بإبرام العقد بين الجانبين

أتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتي الأدوية، الألمانية "بيونتيك"، والأمريكية "فايزر".



ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت مصادر المفوضية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات مع الشركتين انتهت"، وأضافت المصادر: "تم إبرام العقد".